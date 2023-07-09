«У США ничего не осталось»: почему кассетные боеприпасы не помогут Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал кассетные боеприпасы неэффективными против армии РФ
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Бортко; ASSOCIATED PRESS; 5-tv.ru
Военный эксперт считает, что передача запрещенных снарядов Киеву — единственный выход. Штатам просто больше нечего предложить.
Армия Украины станет слабее после получения кассетных боеприпасов. Об этом экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал в беседе с 5-tv.ru.
По словам военного эксперта, такие боеприпасы будут неэффективны против Вооруженных сил РФ. Он отметил, что даже использование обычных осколочно-фугасных снарядов принесло бы ВСУ больше успехов.
«Кроме этих кассетных бомб, которые лежат на складе с 2016 года, у США ничего не осталось — вот реальная причина этого решения», — прокомментировал собеседник.
Риттер во время беседы отметил, что «союзники» Вашингтона в большинстве своем не поддерживают поставку запрещенных кассетных боеприпасов в зону СВО. Кроме того, добавил Риттер, американские и европейские производства 155-миллиметровых снарядов больше не в силах обеспечивать украинский конфликт.
Кассетные боеприпасы были запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами. Среди них — Украина и США.
Ранее 5-tv.ru писал, что Европарламент предупредил Украину о больших жертвах из-за кассетных боеприпасов.