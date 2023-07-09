В Екатеринбурге увеличилось число заболевших менингитом, есть жертвы

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Среди инфицированных двое скоропостижно скончались.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что по данным на 9 июля 2023 года в Екатеринбурге было зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, два из них — летальные. Об этом региональная надзорная служба написала в свое Telegram-канале.

Уточняется, что среди заболевших есть сотрудники распределительного центра Ozon, а также работники завода «Уралхиммаш». Все они проживали в одном хостеле и были контактными. Медицинское наблюдение за возможными «переносчиками» инфекции продолжается.

Врачи осмотрели уже порядка 1200 человек. Отряд Роспотребнадзора продолжает проведение мер противоэпидемического и профилактического характера в очаге поражения, границы которого были определены ранее. Свыше 900 сотрудников «Озон» и «Уралхиммаш» были привиты от менингококковой инфекции.

В надзорной службе исключили риски заражения при получении посылок.

Ранее 5-tv.ru писал, что работник Ozon рассказал о быстрой смерти коллеги от менингита.