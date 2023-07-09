Российские ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи

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Ситуацию прокомментировал глава региона.

Российские силы ПВО ликвидировали пролетавшую в районе Керчи крылатую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета», — написал он.

Аксенов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. В регионе также не было зафиксировано разрушений. Крымский глава призвал население соблюдать спокойствие и не верить недостоверной информации из непроверенных источников.

Ранее, 20 июня, на севере полуострова был посажен вражеский беспилотник. На него среагировали средства радиоэлектронной борьбы. В результате случившегося пострадавших и разрушений не было.

Украинские нацисты последнее время все чаще стали совершать атаки на российские территории. Власти страны неоднократно указывали, что действия киевского режима доказывают его террористическую сущность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина признала совершение теракта на Крымскому мосту в прошлом году.