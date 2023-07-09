В России предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака

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Расселение людей по российским территориям станет гарантией сохранения национального суверенитета.

Один из депутатов Госдумы выступил с предложением бесплатно выдавать землю под строительство семейным парам посте десяти лет брака. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, инициатива поможет парам основать свое родовое гнездышко. Он отметил, что людям нужно позволить «прорасти корнями» на русской земле, чтобы они даже под давлением «внешних сил» не захотели ее покинуть.

Кроме того, добавил Слуцкий, принятие проекта позволит увеличить численность населения, так как просторные дома позволят семьям расти. По его словам, в стране может вырасти количество многодетных семей.

Парламентарий подчеркнул, что лишь 15% российских территорий освоены для жизни. Сегодня важно занять остальные земли, пока это не сделали другие. Инициатива позволит обеспечить гарантии сохранения национального суверенитета, заключил Слуцкий.

Ранее 5-tv.ru писал, что решение о запрете смены пола в РФ примут в Госдуме в ближайшее время.