На Западе сообщили о передаче Польшей десятка вертолетов Ми-24 Украине
Wall Street Journal: Польша передала Украине около десятка боевых вертолетов Ми-24
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
На данный момент Варшава претендует на звание самого главного поставщика украинских нацистов в ЕС.
Польша снова отправила в зону СВО свою авиацию. О передаче порядка десяти вертолетов Ми-24 Украине сообщило издание Wall Street Journal.
«Польша… недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки», — приводит газета данные источника.
В материале отмечается, что Варшава не делала официальных заявлений о передаче вертолетов киевскому режиму.
Президент Польши Анджей Дуда в мае заявил о передаче ВСУ почти всех своих истребителей МиГ-29 по просьбе украинской стороны. Он отметил, что в арсенале страны остались самолеты F-16, однако их число не позволяет поделится с Украиной.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украину поступили шведские боевые машины пехоты CV90.