Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Американский полковник считает, что для завершения конфликта Вашингтону придется признать «непопулярную» в США правду.

Вашингтон накачивал Киев для того, чтобы разрушить Россию и заполучить ее ресурсы, однако план провалился, и США смогли добиться лишь уничтожения Украины. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

По его словам, американская сторона с самого начала не была заинтересована в Украине. Страна была лишь инструментом, который, как казалось, мог заставить Россию «истекать кровью».

«В конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику, а заем распределить ее ресурсы в послевоенной обстановке», — раскрыл экс-советник Пентагона планы США в новом выпуске на Youtube-канале Douglas Macgregor SC.

Однако, отметил Макгрегор, у Соединенных Штатов получилось лишь разрушить украинскую нацию, армию и страну, в целом. По его словам, планы Вашингтона, объективно, было невозможно реализовать, поэтому они так и остались мечтами.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европарламент предупредил Украину о больших жертвах из-за кассетных боеприпасов.