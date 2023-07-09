Мужчина в Нью-Йорке открыл стрельбу по прохожим: что известно к этому часу?

Мужчина в Нью-Йорке открыл стрельбу по прохожим, один человек убит и трое ранены

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

Злоумышленник применил оружие в пяти разных районах города, прежде чем был пойман полицией.

Мужчина открыл огонь по прохожим на улицах Нью-Йорка. В результате инцидента пострадали четверо, один из них скончался от полученного ранения. Об этом местная полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Известно, что погиб 87-летний мужчина. По данным СNN, среди потерпевших есть 21-летний и 63-летний граждане США. Они получили огнестрельные ранения в плечо. Еще одному человеку в возрасте 44 лет пуля угодила в щеку.

Мужчина за короткий промежуток времени, пока его не успела поймать полиция, открывал стрельбу в пяти разных местах. Выстрелы прозвучали в окрестностях Куинса и Бруклина. Между пунктами назначения он перемещался на скутере без номеров.

К настоящему часу вооруженный был задержан. Установлено, что ему 21 год. Мотивы злоумышленника не раскрываются. Предварительно, он мог не преследовать особой цели. Правоохранители продолжают расследование.

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