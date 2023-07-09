Фото, видео: 5-tv.ru

Отдать свой голос граждане смогут на избирательных участках до 20:00.

В Узбекистане стартовали досрочные выборы президента. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры одного из избирательных участков — филиала РЭУ имени Плеханова. Люди начали приходить прямо к открытию участка, чтобы отдать свои голоса за одного из кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиеев, а также другие кандидаты: Абдушукур Хамзаев, Улугбек Иноятов, Робахон Махмудова.

Примечательно, что теперь президента избирают на семь лет. Это связано с внесением поправок к конституции, которые и привели к досрочным выборам в стране.

В первом туре победителем станет тот, кто получит более 50% голосов избирателей. Если такого кандидата не окажется, будет организован второй тур голосования в течение ближайшего месяца.

Как сообщили в МВД, обстановка на выборах президента в Узбекистане стабильная, нарушений не зарегистрировано.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турции.