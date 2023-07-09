Переданную Путиным икону с образом «Спаса Нерукотворного» доставили в зону СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Балабанов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Важно, чтобы к этой иконе прикоснулось как можно больше бойцов в зоне СВО, если не все, отметил помощник командира воинской части по работе с верующими Андрей Гришаенков.

На передовые позиции российских войск была доставлена икона с образом «Спаса Нерукотворного», переданная президентом России Владимиром Путиным. Кадры опубликовало Минобороны РФ. После доставки иконы помощник командира воинской части по работе с верующими священник Андреем Гришаенковым на позициях группировки «Запад» провел причастие бойцов мотострелковой роты.

«Икона с образом „Спаса Нерукотворного“ — символ нашей державы. Возя ее по линии соприкосновения, мы даем возможность военнослужащим совершить молитвы вместе со мной на молебне», — заявил Гришаенков.

Священник добавил, что сейчас идет война на уничтожение русских и российской культуры. Гришаенков сделает все возможное, чтобы к иконе прикоснулось как можно больше бойцов в зоне СВО, а желательно — вообще все.

Заместитель командира роты по военно-политической работе также рассказал, насколько важно прислушиваться к нуждам каждого военнослужащего, а также о том, как некоторые из них ждали прибытия иконы, так как, по его словам, это позволяет в моральном плане помочь каждому бойцу, который находится в зоне ведения боевых действий.

Для православных «Спас Нерукотворный» — это, безусловно, символ веры и чуда. Ведь именно этот образ, по преданию, появился не благодаря иконописцам, а отпечатался на плате, которым Спаситель вытер свой лик. Подданные отнесли его страдающему проказой Авгарю, царю Эдессы, и он мгновенно получил исцеление, прикоснувшись к плату. А потом и принял христианство, когда Иисус отправил к нему апостола Фадея.

Считается, что этой иконе обязан жизнью Александр III во время крушения на железной дороге. И, вероятно, не без промысла Божьего так успешно сложилась карьера работавшего при нем Петра Ванновского, который потом получит в подарок святой образ из рук государя.

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