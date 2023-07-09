Украина признала совершение теракта на Крымскому мосту в прошлом году

Замминистра обороны Украины Маляр: удар по Крымскому мосту в 2022 году нанес Киев

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

Соответствующее заявление сделали в Минобороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Киев несет ответственность за подрыв Крымского моста, который произошел чуть менее года назад.

«273 дня как (мы. — ​Прим. ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она в своем Telegram-канале.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. www.globallookpress.com / vk.com myfeo_ru

Подрыв Крымского моста произошел 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал это терактом и заявил, что за ним стоят спецслужбы Украины.

Тогда подорвался проезжавший грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и воспламенились семь топливных цистерн проезжавшего поезда. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Погибли четыре человека.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Всего задержано восемь фигурантов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также заявил о причастности ведомства к подрыву Крымского моста.