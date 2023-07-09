Психология в интерьере квартиры и питании: как избежать депрессии

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Подавленные эмоции больше характерны для жителей больших городов. Но как их не допустить? Есть несколько дельных советов.

Тревога и депрессия больше характерны для жителей больших городов. Наиболее часто люди обращаются к психологу с такими проблемами, как раздражительность, тревога, апатия, чувство вины и стыда.

Иногда уменьшить стресс и негативные эмоции могут помочь особенности дизайна интерьера. Так, комнатные растения снижают появление депрессии и тревожности. А что еще?

Как на человека влияют и цвета помещения

Зеленый — гармония;

Синий — спокойствие;

Желтый — оптимизм;

Красный — агрессия;

Правильное питание оказывает благотворное воздействие на психологическое состояние человека. Необходимо потреблять в пищу продукты, содержащие триптофан. Например, орехи, рыба, шоколад, кунжут, семечки.

Для поддержания хорошего настроения рекомендуется поддерживать в организме необходимый уровень Омега-3. Витамины группы B отвечают за центральную нервную систему и помогают нормализовать эмоциональный фон при депрессии.

Если симптомы не проходят длительное время, обязательно обратитесь к специалисту.