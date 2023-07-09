«Пузатик такой»: невестка Валерии спровоцировала слухи о второй беременности

Фото: Instagram* / lianashulginaa

Лиана Шульгина опубликовала фото с округлившимся животом. Неужели и в правду в семье ожидается очередное прибавление?

Невестка певицы Валерии — Лиана Шульгина — спровоцировала слухи о второй беременности. В социальной сети она опубликовала кадр, на котором предстала с заметно округлившимся животом и назвала себя пузатиком.

«Мне сегодня приснилось, что я беременна. Такой пузатик», — подписала кадр Шульгина.

Оказалось, что кадр был архивным. Его Шульгина сделала во время первой беременности. Однако до публикации она жаловалась публике, что передвигаться ей стало тяжело, как при беременности. Всему виной стал отек на животе из-за шва после удаления кисты, который не позволяет застегнуть одежду на талии.

При этом практически сразу после свадьбы в августе 2020 года с Арсением Шульгиным пару стали подозревать в беременности. Но молодые все отрицали. А уже в январе 2021 года в их семье родилась дочка Селин. Поэтому, вероятно, и теперь интернет-пользователи не очень поверили Шульгиной…

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