Фонд «Дорога Жизни» помогает детям с ограниченными возможностями из ЛНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

За неделю к специалистам организаций обращаются минимум 25-30 человек.

Фонд «Дорога жизни» и общественная организация «Путь добра» помогают детям с ограниченными возможностями из Луганской народной республики (ЛНР), а также других новых территорий России. Корреспондент «Известий» Александр Устинов узнал детали их работы.

Как рассказала председатель общественной организации «Путь добра» Лилия Ильина, к ним за помощью в неделю обращаются минимум 25-30 человек. За месяц — порядка ста. Для организации такое количество немало. Со временем стало срабатывать «сарафанное радио».

«Сейчас смотрю, мамы начали посещать наши мероприятия, приходят к нам, хотя раньше с ребенком мама не могла прийти, потому что ребенка все раздражало. Он не хотел общества, ничего. У нас девочка Вера есть, вот она, когда в первый раз пришла, стояла в стороне, за маму держалась или убегала. Сейчас она танцует, выступает, Вера у нас изменилась вообще на глазах, хотя сказали, что она в социуме не сможет находиться», — поделилась Лилия Ильина.

Так, например, за очередной приезд врачей было осмотрено более 30 детей. Прием длится столько, сколько требуется на помощь ребенку, пока не будет найдено решение проблемы. Конкретно отведенного времени нет. Именно такой подход и приводит к результатам.

Заместитель руководителя фонда «Дорога жизни» Екатерина Панькова рассказала, в свою очередь, что организации оказывают комплексную поддержку российским учреждениям.

«Помогаем детям, оставшимся без попечения родителей, и детям в трудной жизненной ситуации. Это медицинская помощь, потому что зачастую учреждения региональные находятся в абсолютном отдалении от федеральных центров, и поэтому помощь медицинская им очень необходима», — пояснила Панькова.

www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

Организации начали работу с жителями ЛНР еще в прошлом году. Выезды сопряжены с присутствием профильных специалистов из медицинских федеральных центров и собственным оборудованием.

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