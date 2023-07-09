Олимпийский комитет РФ не получал приглашений для участия в Азиатских играх

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До начала соревнований остается чуть более двух месяцев, что, соответственно, сокращает возможность полноценно подготовиться спортсменам к соревнованиям.

Олимпийский комитет России (ОКР) не был уведомлен о том, что страну пригласили участвовать в Азиатских играх, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Так он прокомментировал решение Олимпийского совета Азии (ОСА) о допуске российских спортсменов на соревнования, но только в нейтральном статусе.

«Без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — отметил он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что соревнования стартуют уже совсем скоро. В связи с этим времени на подготовку спортсменов, решение организационных вопросов, логистических, финансовых — все меньше.

«Мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белоруссов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. С учетом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом», — подытожил Поздняков.

К слову, 19-е Азиатские игры должны были пройти в 2022 году, но были перенесены. Теперь они должны пройти с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу. В программе будет представлено 42 вида спорта, в том числе 28 постоянных Олимпийских, в которых будут соревноваться и на Олимпиаде в Париже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине вычеркнули слово «запрет» из приказа о соревнованиях с россиянами.