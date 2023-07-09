Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины

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Им стал командир украинской бригады, принимавшей участие в боях за Артемовск.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Национальной гвардии страны. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», им стал командир 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Александр Пивненко.

Пивченко со своей бригадой участвовал в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). В марте он был удостоен звания Героя Украины.

До этого должность командующего занимал Юрий Лебедь, на пост главы Нацгвардии страны он был назначен в январе прошлого года.

В 2022 году на Украины начались масштабные кадровые перестановки. Зеленский уволил с тех пор немало людей в высших эшелонах власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украине предрекли скорый переворот из-за политики Зеленского.