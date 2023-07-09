Опубликованы кадры с места ДТП в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом

Фото, видео: 5-tv.ru

Число госпитализированных выросло до шести.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры в места ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом.

Судя по кадрам, грузовой автомобиль въехал в автобус. У первого оказалось разбито лобовое стекло, повреждения у общественного транспорта также незначительны.

Авария произошла в районе дома 112/1. Несмотря на не особо сильный удар, по последним данным 5-tv.ru, госпитализировано шесть человек.

На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Кубани водитель большегруза устроил массовую аварию, в которой погиб один человек. Мужчина протаранил автомобиль, который остановился перед ним, а после буквально впечатал его в другую фуру.