«Как хозяин по отношению к рабам»: какие мрачные тайны хранит бизнес-империя Пригожина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

После событий 24 июня в делах и бизнесе Евгения Пригожина находятся все новые и новые подробности.

Москва показывает, что она всерьез и навсегда вернулась на Донбасс и в Новороссию. Что в такой ситуации может противопоставить враг? Теракты и диверсии — излюбленный метод. На неделе ФСБ каждый день отчитывалась о предотвращенных преступлениях.

Возможно, выявление сети агентов именно сейчас происходит неслучайно — их же ведь «забрасывали», чтобы они сеяли панику, для усиления смуты. Они могли поджидать удобного случая и, казалось, такой случай предоставился 24 июня, когда штурмовые колонны частной военной компании двинулись на Москву. Другое дело, что мятеж был быстро подавлен и не нашел отклика в сердцах россиян. И мятеж, и активизация агентуры пошли насмарку.

Расследование деятельности главы ЧВК продолжается, на этой неделе были опубликованы кадры обысков его виллы. Остается только удивляться, какую сложную разветвленную империю удалось построить этому авторитетному бизнесмену. Впрочем зная методы ведения бизнеса удивляться не стоит, убежден корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

К дому Евгения Пригожина просто так не подобраться. Меры безопасности, как в зоне строгого режима. Этот не просто элитный, а частный поселок: риэлторы используют более нейтральный эпитет — приватный. Застраивала его компания — «Конкорд менеджмент и консалтинг».

«Официально эти дома называются коттеджами, у каждого — три этажа. И соответственно — вид: позади — „Лахта Центр“», — показывает корреспондент.

Зайти с камерой за трехметровый металлический забор смогли только силовики в полной боевой экипировке. Обыски в доме Евгения Пригожина. Уникальные кадры, которые оказались в распоряжении «Известий»: ровный газон, вылизанные дорожки, собственная вертолетная площадка.

Но самое интересное — внутри. Целый арсенал, которого хватит на небольшую армию: пистолеты «Макарова», револьвер. Есть кое-что и потяжелее: штурмовые винтовки, отечественная «Сайга», автоматы «Калашникова». А в кабинете на самом видном месте — та самая кувалда, словно чтобы все, кто пришел к Пригожину понимали что их ждет если не послушают, или вздумают перечить хозяину всего этого…

Паспорта на все случаи жизни… Вот документ, выданный на имя Евгения Пригожина. Совпадает все — дата рождения, место. Фотография только чужая. И наоборот: паспорта на имя Владимира Боброва и Олега Семенова, а на снимке — Пригожин.

Истинному Владимиру Боброву нам удалось дозвониться. Но он упорно продолжает хранить тайну. Неподалеку реквизит для маскировки: парики, накладные усы и бороды.

В самом особняке есть все, что нужно для автономного существования: бассейн, сауна, джакузи, медкабинет. И куча денег. Доллары и евро. Есть даже золотые слитки — на этой фотографии — пять килограммов.

Согласно данным из открытых источников, еще в 1979 году суд в Ленинграде приговорил его к условному сроку за кражу, в 1981-м — срок по статьям «Кража», «Мошенничество и «Разбой» — стал реальным.

«Это тот опыт, который создал его таким, какой он есть и оставил отпечаток на всем. И на характере ведения бизнеса», — заметил политолог Александр Асафов.

Строить бизнес-империю Пригожин начал в лихие 90-е. Стартовал с продажи хот-догов. В 1996-м — открыл ресторан «Старая таможня» в самом центре Петербурга. Работает, кстати, до сих пор. О методах управления персоналом здесь ходят легенды, которые стараются хранить в секрете…

Такие методы, судя по всему распространялись на все сферы деятельности Пригожина. В конце 90-х его империя стала стремительно расширятся. Новые рестораны, и новый вид бизнеса «кейтеринг» — приготовление пищи, и обслуживание мероприятий. Нравы и здесь были ультражесткие. Бывшая сотрудница одной из фирм согласилась дать интервью на только на условиях полной анонимности… Она давно не работает в его структурах, но до сих до ужаса боится…

«Он мог ударить повара, если что-то не понравилось. Были сломанные носы у девушек», — рассказала бывшая подчиненная Пригожина.

«Это система криминальная и как в итальянской мафии: вход — рубль, выход — два. Он ведет себя со всеми, как хозяин по отношению к рабам», — заметил политолог Олег Матвейчев.

Среди активов Пригожина, кроме «Конкорда», ЧВК «Вагнер» и медиахолдинг «Патриот», который осуществлял информационную поддержку. Доходы — колоссальные.

С мая 2022-го по май 2023-го государство направило компании «Вагнер» 86 млрд рублей. В то же время компания «Конкорд» на поставках питания в армию заработала 80 миллиардов рублей.

«Пригожин, несмотря на то, что декларировал, что борется с олигархами, с некоторой условной „Рублевкой“, в действительности фактически был одним из олигархов», — заметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Медиахолдинг закрыли в один день. Сотни людей просто выбросили на улицу. Бывший руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов объясняет в обращении, почему никто из его коллег не возмущается.

«Каждый из нас, работавших на вас, знает: за любую провинность, за любое возражение — можно пойти к учителю. Это палач. Который *** (избивает — Прим. ред.) и отправляет вам фото. А вы решаете: добавить или достаточно? Страх и только страх», — заявил Тарасов.

Палочная дисциплина, угрозы жизни, физическое насилие… Причем не только к собственным сотрудникам, даже подрядчики на своей шкуре испытали методы Пригожина, анонимно рассказывают его бывшие сотрудники.

«Я год с ним работал. Я реально понимаю, что это за человек. 90-никуда не ушли. Подрядчики, уезжаешь, утром приезжаешь, а они там все с фингалами. А дальше по этой схеме: ребята, лишите его здоровья на 60%», — рассказывает бывший подчиненный Пригожина на условиях анонимности.

Астрономические доходы дали возможность семье вести богемный образ жизни. Тот самый который он яростно критиковал. Вот дети Пригожина — юные владельцы многомиллионных бизнесов — отдыхают на природе…

У сына Павла — шесть фирм. Выручка за прошлый год — 654 миллиона. Несколько отелей, крупных магазинов записаны на дочерей и супругу. У самого главы клана — шесть компаний. В прошлом году их выручка составила 836 миллионов рублей. Официально. Но только в двух отелях, которые связывают с именем Пригожина во время обысков нашли коробки, набитые миллиардами.