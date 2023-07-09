Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие
Виктория Алакоз 1 013 0
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Четыре человека госпитализированы.
Автобус столкнулся с грузовиком Scania на Ленинградском шоссе в Москве. По данным 5-tv.ru, четыре человека госпитализированы.
Авария произошла в районе дома 112/1. На месте работают экстренные службы. Медики осматривают еще восемь человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Свердловской области водитель уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах.