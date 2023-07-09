Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшие

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Четыре человека госпитализированы.

Автобус столкнулся с грузовиком Scania на Ленинградском шоссе в Москве. По данным 5-tv.ru, четыре человека госпитализированы.

Авария произошла в районе дома 112/1. На месте работают экстренные службы. Медики осматривают еще восемь человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Свердловской области водитель уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах.