Полным ходом: как идет восстановление новых регионов России

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Только за первое полугодие там было восстановлено более двух тысяч многоквартирных домов. А что будет дальше?

На новых территориях России предстоит огромный объем работ. При этом не после того, как закончатся боевые действия, а уже параллельно идут процессы восстановления и развития. Только за первое полугодие было восстановлено более двух тысяч многоквартирных домов и более 20 построено новых. Восстановлено и отремонтировано более 150 социальных объектов и более тысячи объектов ЖКХ.

Развитие новых территорий обсуждали на специальном совещании президента РФ Владимира Путина. Курирует процессы Минстрой. Программа развития рассчитана на то, чтобы к 2030 году уровень жизни там поднялся до среднероссийского. Через семь лет. Оцените, сколько всего предстоит сделать.

«Мы собрали в одну такую большую программу, около трехсот мероприятий, достаточно серьезные источники финансирования выделены, и вот сегодня мы прошли по ходу ее реализации», — рассказывает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Работать, безусловно, непросто. Например, станции сотовой связи вблизи линии соприкосновения противник старается уничтожить в первую очередь, как и другое ценное оборудование. Это рассказали президенту на другом мероприятии — встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления. Некоторые из них сами работают на новых территориях, другим — еще только предстоит. Эти выпускники — кадровый резерв госслужбы.

«Я знаю, что выпускники в разные времена всегда откликались на то, что нужно стране в первую очередь. Совсем недавно это была пандемия, и шли именно туда, где наиболее востребованы были руководящие кадры. С началом специальной военной операции практически все, кто работал в системе подготовки кадров, были настроены на то, чтобы по самым разным направлениям поддержать проведение специальной военной операции», — сказал Путин.