Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Противник несет большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.

На этой неделе символ украинской веры — Киево-Печерскую Лавру — начали опечатывать. Кадры, как священники причащали верующих через ограду, говорят сами за себя. При этом президент Украины Владимир Зеленский сам себя называет верующим, но не уточняет какой конфессии. Жена у него православная и дети крещеные, но его не видели на службе ни в храме, ни в синагоге. Если заходил, то не требованию души, а по работе.

Может ли православный человек разгромить крупнейшую православную общину? Ответ очевиден — нет. Может ли верующий человек переносить даты священных праздников в угоду политической конъюнктуры? Также очевидно — нет.

Проще было принять, если бы Зеленский был атеистом, безбожником. Тоже позиция. Но он настаивает на том, что во что-то верит… в моменты, в секреты. От этого становится только страшнее.

В пятницу во время визита в Болгарию кортеж Зеленского встретил экспрессивный мужчина в рясе. Он махал крестом и кричал: «Антихрист». Его, конечно, скрутили. Непонятно, это был священник, монах или некий акционист, но выглядело все символично. Считать Зеленского «антихристом» — много чести. Но зла от него и бед, действительно много.

Так, недавно ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, в результате сузилось русло Днепра. За всем этим видится какая-то стратегическая военная задумка, мол, так легче переправляться через реку. Но наши держат оборону, десант отгоняет врага, так что Днепровские берега выглядят апокалиптично. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Антоновский мост. Русский танк Т-72. Экипаж только что уничтожил несколько укрепрайонов противника и возвращается на базу. В этот момент противник выпускает по нему ракету. Только молниеносная реакция спасла экипаж. Снаряд прошел по касательной.

«Механик увидел, он не успел даже доложить, потому что был на подлете. Он сам принял решение, исходя из подготовки экипажа, встал ромбом, чтобы не прямое попадание было из ПТУРа», — рассказывает командир такового экипажа с позывным «Балу».

И это был лишь первый удар из ПТУРа. Почти сразу же боевики выпустили по танку вторую ракету. Она попала в заднюю часть машины. Но и это попадание танк выдержал, оставшись на ходу.

«Машина выдержала. Большое спасибо конструкторам за такую машину, которая держит такие удары, как ПТУР. Немецкие машины это картонки, а русские едут вперед и будут биться до конца», — рассказывает наводчик с позывным «Пантера».

Бои в районе Антоновского моста продолжаются. Противник несет огромные потери, в попытках зацепиться за остров в устье Днепра. Шансов нет, но командование ВСУ продолжает бросать своих людей в огонь.

Три карандаша, так называют свои ракеты реактивщики, улетели в сторону правого берега Днепра. Быстрая корректировка и «Град» снова открывает огонь.

«До этого были пристрелочные, а это уже основной удар. Цель — САУ противника, которую сейчас попытались эвакуировать после прямого попадания ланцета», — рассказывает журналист.

Вывезти технику националистам не удалось. «Град» отработал точно по цели.

«Живая сила, САУ, гаубицы, танки… Все, что есть у них на фронте, все сжигаем», — рассказывает командир отделения с позывным «Койот».

Не дают покоя националистам и барражирующие боеприпасы. Вот например, «Ланцет» уничтожает американскую гаубицу M777.

Другой участок фронта и снова выезд на позиции. Вдалеке можно разглядеть, как на сотни метров поднимаются столбы дыма.

«Вот этот дым за моей спиной это работа наших артиллеристов. Только что отработали по правому берегу. Но на этом работа не останавливается. Здесь уже выкатывается на позицию МСТА-С, сейчас будем продолжать работать по укрепрайонам боевиков ВСУ», — рассказывает журналист.

Цель — украинская самоходная гаубица 2С1. Которая бьет как раз по позициям в районе Пнтоновского моста. Охоту за ней ведет «Опасный», такой позывной у командира нашего орудия. МСТА-С бьет дальше, точнее и калибр 152-мм намного серьезней.

«Движимая цель получается. Дают установки, обсчитываем цель, наводимся и работаем. Сейчас цель была уничтожена», — рассказывает командир.

Сколько за время боев в районе Антоновского моста было уничтожено вражеской техники, сказать сложно. Правый берег Днепра в огне.

Ночной кошмар для боевиков ВСУ стал явью. «Солнцепек» выжигает позиции националистов. Их координаты были получены благодаря нашим разведчикам. Вот как они их добыли: бойцы на лодках вышли на Днепр и на ходу открыли огонь по вероятному расположению противника, ответной стрельбой ВСУ вскрыли свои точные позиции.

В перехваченном радиоэфире националистов ужас и паника. Боевики просят поддержки и помощи. Идти вперед им страшно. Плотный огонь нашей артиллерии добивает оставшиеся силы противника в районе Антоновского моста.