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Наступление ВСУ окончательно захлебнулось. И яркое доказательство тому — кадры с линии боестолкновения.

В пятницу вечером Вашингтон подтвердил, что США поставят на Украину новый тип боеприпасов — кассетные. Это снаряды, начиненные более мелкими гранатами, которые разлетаются при подлете к земле и увеличивают площадь поражения. Правда, минибомбы часто не детонируют правильно, а падают на землю и минируют территорию на долгие годы, что очень опасно для гражданских. Хуже кассетных боеприпасов — только химическое и бактериологическое оружие. Генсек ООН осудил решение США, и даже ряд союзников, например, Испания, но Вашингтон отговаривается тем, что «очень-очень надо».

По словам Джо Байдена, обычные боеприпасы у ВСУ заканчиваются, и в самих Штатах запасы истощены. А кассетных снарядов много на складах — чего ж не поставить? То, что гектары полей и города станут опасны для жизни, так на это самой украинской элите — наплевать. Не жалко.

Минувшая неделя показала: наступление ВСУ окончательно захлебнулось. Нет, кое где они еще ходят в атаку — но все менее охотно и как правило пешком, без западной техники. На некоторых участках фронта уже российские части перехватывают инициативу и сами идут вперед. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Угледар — последний мощный оплот ВСУ на южнодонецком фронте. Противник превратил город в крепость и теперь пытается использовать этот укрепленный плацдарм для контрнаступления.

«Против нас стоит 72-я механизированная бригада противника, достаточно подготовленное именитое подразделение ВСУ. Они активно применяют и FPV-дроны, и сбросы с дронов. Очень много попыток совершали, пытались закидать кумулятивными гранатами мою машину», — рассказал командир танковой группы с позывным «Русич».

Фельдшер разведбатальона с позывным «Монах» рассказывает, его группа пережила сразу несколько таких воздушных атак. Выбрались чудом.

«Были атакованы беспилотниками, в результате чего почти вся эвакуационная группа получила мелкие осколочные ранения, один военнослужащий получил тяжелое проникающе-осколочное с переломом голени. Но все были благополучно эвакуированы», — рассказал медик.

Ближний стрелковый бой за ключевую лесополосу под Угледаром. Наши штурмовики и разведчики группировки «Восток» продолжают теснить противника. Держат позиции, даже когда у них над головой кружит целая стая дронов.

Националисты из последних сил цепляются за временно занятые рубежи. По боевикам открывают шквальный автоматный огонь.

В это же самое время с фланга в нашу оборону пытается вклиниться другая отделившаяся часть угледарской группировки ВСУ. На горизонте — колонна бронемашин.

С бронетехникой ВСУ расправляется дальнобойная артиллерия. После выстрела — смена позиции. Самое важное — не попасть под ответный огонь. САУ «Гвоздика» находится на «точке ожидания», сверху видно противодронную сетку.

У «кочующих» минометов такой защиты нет. Впрочем она им и не нужна. Враг все равно не успеет до них добраться. Внезапно появившись на линии боевого соприкосновения, они также незаметно исчезают.

Расчеты наносят высокоточные добивающие удары по убегающим боевикам 72-й бригады ВСУ. Наши штурмовики вышли из боя без потерь. ВСУ потеряли почти целый взвод и десятки единиц техники.

Еще одна победа — в локальной, но стратегически важной битве, впрочем, киевское начальство боевиков вряд ли остановят потери людей и техники. А значит впереди еще ни одно сражение на угледарском фронте, который усилиями наших подразделений стоит нерушимой стеной.