Счастливы в браке уже год: Андрей Чадов тайно женился на модели Анастасии Виноградовой

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Для артиста этот брак первый. И, по его признанию, именно такую спутницу он всегда искал!

Актер Андрей Чадов тайно женился на модели Анастасии Виноградовой. Радостной вестью он поделился в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко на XVIII Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

Как сообщил артист, официально расписались они еще в июле прошлого года. Знакомы же уже более шести лет. Кроме того, признался, что ему и его избраннице хорошо вместе. Именно о такой спутнице он мечтал всю жизнь и лишь на четвертом десятке встретил ее. Актер надеется, что совсем скоро Виноградова подарит ему сына или дочку.

Андрей Чадов мечтает, что Анастасия Виноградова подарит ему наследника. Instagram* / andreychadov

К слову, впервые об отношениях звезд стало известно в 2019 году. Чадов во всеуслышание заявил, что больше не одинок после семи лет скитаний. Тут же старые знакомые Виноградовой получили свою минуту славы, раскрыв ее «тайны». По словам одноклассницы модели, незадолго до знакомства со знаменитостью девушка вышла замуж. Но закрутив роман с актером, рассталась с прошлым избранником.

Чадов далек от светских скандалов, пикантные слухи он с журналистами не обсуждает — занимается своей работой и своими отношениями. Он с восхищением говорит о даме сердца в соцсетях, часто публикует совместные фото и видео. В одном из интервью актер отмечал, что не боится обязательств, но хочет быть уверенным в своем выборе. Тогда Чадов заявил, что намерен жениться один раз и на всю жизнь.

Полное интервью Андрея Чадова выйдет на сайте 5-tv.ru в ближайшее время. В откровенной беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко актер рассказал о личной жизни, карьере и своих взглядах на жизнь.

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