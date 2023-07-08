В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Сейчас на территории автономного округа действуют 39 лесных пожаров.

На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали лесные пожары. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», — написала глава региона в своем сообщении.

Комарова отметила, что 8 июля в 15:00 (13:00 по московской области) на территории ХМАО действуют 39 лесных пожаров, которые распространились на площадь 9114,18 гектара. Пять ландшафтных — на площади 599 гектара.

Сейчас с огнем борются 573 спасателя. Среди них сотрудники Авиалесоохраны, МЧС и волонтеры. Также противостоять пожарам помогают соседние регионы.

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