В США досрочно освободят самую юную последовательницу маньяка Мэнсона

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Лесли Ван Хаутен сейчас 73 года, более 50 из них она провела за решеткой.

В США досрочно освободят самую юную последовательницу серийного убийцы Чарльза Мэнсона — Лесли Ван Хаутен. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на адвоката женщины.

Уточняется, что сейчас Ван Хаутен 73 года, и она уже провела за решеткой более 50 лет. Ранее появилась информация, что ее должны досрочно освободить согласно решению апелляционного суда, которое отменило решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заблокировавшего условно-досрочное освобождение (УДО) Ван Хаутен.

Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон. www.globallookpress.com / CDCR

По сведениям телеканала, женщину могут освободить уже через несколько недель. Ньюсом, в свою очередь, заявил, что не будет оспаривать решение суда, хотя и сожалеет вынесением такого постановления. В ноябре 2020 года губернатор отклонил очередной прошение Ван Хаутен об УДО, заявив, что еще на тот момент 71-летняя преступница до сих пор представляет для общества «неоправданную опасность».

Последовательницу Мэнсона и созданной им секты «Семья» приговорили к смертной казни в 1971 году в возрасте 22 лет. Позднее приговор изменили на пожизненное заключение. В 2019 году комиссия по УДО рекомендовала освободить Ван Хаутен, получившую право на досрочное освобождение еще в 1977 году. Находясь в заключении, женщина получила степень магистра и продолжает бороться за свое освобождение, многократно подавая прошение об УДО.

Мэнсон известен как один из самых жестоких серийных убийц. Его банда в 1969 году совершила ряд кровавых преступлений, в том числе убийство беременной жены режиссера Романа Полански — актрисы Шэрон Тейт. Самого Мэнсона суд приговорил к смертной казни, которую позднее заменили на девять пожизненных сроков. Убийца скончался в тюрьме в 2017 году в возрасте 83 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США на 74-м году жизни умерла член банды Мэнсона Линда Касабиан. Она — единственная из последователей маньяка, кто избежал наказания, так как свидетельствовала против него на суде. Кроме того, предположительно, она была беременна от самого Мэнсона. У Касабиан родился мальчик.