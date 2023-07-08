Горячая Земля июля тормозит дела: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 июля

Фото: 5-tv.ru

Месяц ожидается, мягко говоря, особенным, насыщенным и горячим.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Приветствуем первую неделю месяца Земляной Козы. Месяц, как уже было сказано, особенный. В нем правят энергии горячей Инь Земли — энергии пустыни, твердого, но при этом подвижного песка барханов, марева раскаленного воздуха, живительной прохлады оазисов или разочарования от миражей.

Июль заставляет держать ухо востро и не принимать поспешных решений. Все, что вы планируете делать в этом месяце обязательно проверяйте «на зуб», чтобы не попасть впросак.

Что касается новой недели — она будет поспокойней прошедшей, но не настолько, чтобы принимать суперважные решения и начинать серьезные проекты. Лучше всего заняться разгребанием предыдущих завалов и спокойным планированием будущих

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Понедельник, 10 июля. Инь Земля на Змее

Фото: 5-tv.ru

Этот понедельник не оправдает свою репутацию и будет вполне себе эффективным, полным позитивных ожиданий днем. Энергии благоволят всяким правильным начинаниям (а ну-ка давайте вспомним, что полезного вы намерены «начать с понедельника»?) Советуем не тормозить и воспользоваться энергетической передышкой чтобы сделать для себя что-нибудь приятное.

Планируйте на понедельник всякие «начала» — старт обучения, лечения, начало ремонта и обновления, выход на новую работу (когда как не в понедельник это делать?). Можно подписывать документы об открытии бизнеса, знакомиться с новыми людьми и стартовать новые же восхитительные отношения.

Неблагоприятно в понедельник совершать долгие морские прогулки и вообще иметь дело с водой. Копать ямы и котлованы тоже, по бацзы, в этот понедельник вредно. Людям со Свинье в карте стоит быть максимально внимательными и сохранять невозмутимость во что бы то ни стало.

Вторник, 11 июля. Ян Металл на Лошади

Фото: 5-tv.ru

А вот вторник напротив, проявится днем тормозов и ничегонеделания. Энергии на минималках, желания на нуле, неумолимо клонит принять горизонтальное положение. Не отказывайте себе в малом, выберите удобное местечко, где вас никто не будет беспокоить и займитесь самым важным делом на свете — самосозерцанием.

Не стоит планировать на вторник серьезных, энергозатратных дел. А если и придется пахать, то имейте ввиду, что придется все вытаскивать на собственных жилах. Энергии дня наглухо закрыты и истощены до предела, так что помощи ждать буквально неоткуда.

День неблагоприятен для посещения лечебных учреждений, начала лечения и диагностических процедур. Не стоит соглашаться на операцию (плановую!) Все, что касается экстренного лечения, — не подвергается никаким сомнениям. Для тех, у кого Крыса в карте день может показаться довольно суматошным.

Среда, 12 июля. Инь Металл на Козе

Фото: 5-tv.ru

В среду напряжение чуть отпустит. Энергии, конечно, твердые (металл и земля), но при этом стабильные. Захочется что-то сдвигать, мечтать, творить и самовыражаться. Хорошо в такой день поразмыслить и запланировать в будущем что-то конкретно вдохновляющее и плодородное.

Займитесь в среду вопросами подготовки к новым свершениям, распланируйте будущие путешествия. Если готовитесь совершить крупную покупку, среда это лучшее время для поиска выгодных вариантов. Шопинг вообще в этот день будет очень благоприятен. Особенно тот, что поможет вам в будущем стать больше, чем вы есть сегодня.

Энергии расширения также будут способствовать началу обучения, старту строительства и новой для вас деятельности. Хороший день, правильный для того, чтобы заложить основу, фундамент своего благополучного будущего.

При этом работы по физическому обустройству фундамента не сильно приветствуются в эту среду. Любые земляные работы будут затруднены, перенесите их на другую дату. Люди с Быком в карте имеют хорошие шансы на то, чтобы сдвинуть с места какие-то сложные проблемы.

Четверг, 13 июля. Ян Вода на Обезьяне

Фото: 5-tv.ru

Четверг предназначен для того, чтобы устранить что-то или кого-то из вашего пространства. И если вы не сделаете это сами, подконтрольно, то энергии сделают это за вас. По любому в этот день все устаревшее будет безжалостно выметено вон из избы.

Лучше всего планировать на четверг то, что соответствует энергетическим настроениям дня — убору во всех вида и смыслах. Вымойте дом, разберите завалы в шкафах, устраните из пространства токсичные отношения. Правильно будет начать диету и курс очищения, отказаться от вредных привычек. Можно удалять, (но не лечить!) зубы.

Настоятельно рекомендую сделать хоть что-то из вышеперечисленного, иначе энергии очищения, правящие в этот день возьмут все в свои руки. В четверг высока вероятность потерь денег и документов. Людям с Тигром в карте стоит быть максимально аккуратными и бдительными. У вас повышенная вероятность травм и неприятностей.

Пятница, 14 июля. Инь Вода на Петухе

Фото: 5-tv.ru

Пятница как день столкновения может преподнести сюрпризы, но будут они, скорее всего, не очень приятные. Энергии дня способствуют разрушению планов, срыву договоренностей, созданию барьеров и препятствий на пути реализации ваших планов.

Лучшее занятие для пятницы — не начинать ничего нового, спокойно делать повседневные дела и «не высовываться». Благоприятны необязательные встречи с друзьями, тихие посиделки, походы в кино или театры, вылазки на природу.

Не стоит в пятницу начинать серьезное лечение, свадьбы и помолвки тоже пройдут не сильно гладко. Возможны ссоры и недопонимание. Большие путешествия, переезды и начало ремонта лучше всего перенести на другую дату.

На негативные аспект дня стоит обратить особое внимание людям с Кроликом и Петухом в карте. Вас может штормить особенно сильно.

Суббота, 15 июля. Ян Дерево на Собаке

Фото: 5-tv.ru

Суббота позволит немного передохнуть от нестабильности последних дней. Благоприятно все, что связано с построением отношений. Сразу несколько сочетаний энергий намекают на то, что субботу стоит посвятить встречам-свиданиям, задушевным беседам и признаниям в любви. Разводы, кстати, в субботу также довольно благоприятны. В том смысле, что даже трудные разговоры имеют в субботу шанс пройти максимально спокойно и экологично.

Поскольку в субботу правят энергии Земли, а Земля это хозяйственность и плодородие, очень благоприятно устраивать в субботу званые обеды, новоселья и прочие домашние вечеринки. Помимо посиделок и разговоров о главном, суббота хороша также и для того, чтобы наметить планы на ближайшее будущее. Земляные энергии дня благоволят людям основательным, умеющим планировать и выполнять намеченное.

Людям с Драконом в карте день может принести досадные неприятности и нестыковки. Вам точно не стоит строить на этот день слишком большие ожидания.

Воскресенье, 16 июля. Инь Дерево на Свинье

Фото: 5-tv.ru

В воскресенье станет гораздо легче и веселее. Появится энтузиазм, просвет в окне и перспективы впереди. Энергии дня способствуют прорастанию всего нового и вдохновляющего.

Планируйте на воскресенье самые важные события из тех, что для вас актуальны. День благоприятен для свадеб, помолок и церемоний предложения руки и сердца. Хорошо закреплять партнерство в бизнесе, покупать дорогостоящее имущество, подписывать инвестиционные контракты.

Сочетания энергий дня поможет пройти гладко все возможные рифы и препятствия, стоящие у вас на пути, снизит эффект потенциальных негативных воздействий, заложенных в вашей карте бацзы. Имеет смысл сполна воспользоваться таким подарком энергий.

Люди со Змеей в карте могут быть в воскресенье излишне экспрессивны. Не поддавайтесь на эмоции и все будет хорошо.

Удачной нам всем недели!