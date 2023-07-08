В бочке и с кляпом во рту: в Великом Новгороде нашли тело зверски убитой девушки
В Великом Новгороде нашли замурованное в бочку тело девушки на балконе квартиры
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Страшную находку обнаружили на балконе одной из городских многоэтажек.
Управление Следственного комитета Великого Новгорода возбудило уголовное дело по факту убийства 23-летней девушки, тело которой обнаружили в бочке.
По данным РИА Новости, в полицию обратилась жительница Великого Новгорода с заявлением о пропаже дочери, которая перестала отвечать на звонки. В ходе проверки квартиры, где жила девушка, правоохранители нашли ее тело, обернутое в целофан и спрятанное в металлической бочке на балконе.
Как узнал 5-tv.ru, убитая была в одежде, со связанными скотчем руками и ногами, а во рту у нее был кляп. Также выяснилось, что бочку, в которой нашли труп, в квартиру около недели назад принес сожитель девушки — 23-летний молодой человек. Он пояснил, что бочка нужна ему якобы для хранения удобрений.
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Известно, что пара сожительствовала около двух лет. Девушка занималась графическим дизайном, беря заказы в интернете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в лесополосе Новой Москвы на одном из деревьев нашли мумифицированный труп, провисевший там, по предварительным оценкам, около двух-трех лет.