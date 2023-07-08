Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Торжество прошло в элитном поселке на Рублевке.

Ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева вышла замуж. Девушка узаконила свои отношения со своим возлюбленным — бизнесменом Алексеем Смагажевским. Празднование проходило в элитном поселке на Рублевке в Барвихе. За всю церемонию телеведущая сменила платья три раза.

В ЗАГС Ермолаева приехала, источая счастья. Невеста была в пышном платье с длинным шлейфом и фатой. Об этом сообщило издание «МК».

Телеведущая рассказала, что свадебную церемонию в Барвихе подготовили очень быстро. Потребовался всего один месяц. Пока что члены новой ячейки общества не рассказывают, сколько денег им пришлось отдать за столь важное событие в их жизни. Но при этом известно, что молодожены позвали на свое торжество только самых близких людей.

Брак со Смагажевским стал для Ермолаевой третьим: в 2011 году она вышла замуж за коллегу по «Дому-2» Никиту Кузнецова, но их союз продлился недолго. Затем девушка была замужем за ресторатором Кириллом Андреевым, которому в 2018 году родила сына, однако и этот брак распался.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нелли Ермолаева получила предложение руки и сердца.