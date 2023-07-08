Фото: news.church.ua

Злоумышленники успели скрыться с места преступления.

Вандалы сожгли икону Божией Матери в Волынской области. Сообщение об этом появилось на сайте Украинской православной церкви.

В заявлении уточнялось, что все произошло в ночь на 7 июля, рядом со Святым источником. Уже известно, что обгорела большая часть чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Будятичевская».

На опубликованной фотографии видно, что огнем был поврежден лик святой. Молитва, которая была прикреплена рядом, также сожжена.

Помимо иконы, вандалы покусились и на само здание часовни, где был расположен лик. Злоумышленники уничтожили входную дверь.

«Случаи надругательства над святыней происходили и раньше. В частности, злоумышленники разбивали окна в часовне и совершали другие кощунственные действия», — пояснили представители епархии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы разгромили могилу Осина на Троекуровском кладбище.