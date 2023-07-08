Литва закрыла пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Литва перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белорусский погранкомитет рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты.

Литва в одностороннем порядке закрыла пограничный пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией. Об этом сообщил белорусский погранкомитет.

В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия готова осуществлять пропуск лиц и транспорта, и возложили ответственность за обострение обстановки и образование очередей на литовскую сторону. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

На днях Литва на год ограничила грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. В список вошли в основном микроэлектроника и изделия с полупроводниковыми компонентами.

В свою очередь Финляндия заявила об ужесточении въезда некоторым категориям россиян с 10 июля 2023 года. Под ограничения подпадают деловые путешественники, абитуриенты, бизнесмены и владельцы недвижимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Латвии с 4 июля возобновил выдачу виз россиянам, но в ограниченном формате. Решение было принято после «переоценки ситуации» в сфере безопасности и консультации с региональными партнерами и соседними государствами.