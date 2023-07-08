Как распознать у себя шизофрению: психиатр Ефремов назвал первые и очевидные признаки

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Заболевание имеет и другие симптомы, присущие также депрессии, поэтому поставить точный диагноз может только специалист.

У шизофрении есть очевидные признаки. Их назвал психиатр Андрей Ефремов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По его словам, это тяжелое заболевание, диагностировать которое можно при длительном наблюдении пациента. Медик отметил, что болезнь приходит, чаще всего, в 26 лет, как к мужчинам, так и к женщинам. Однако начаться она может в любом возрасте.

«Есть три категории симптомов. Среди продуктивных (очевидных) — галлюцинации и бред. При галлюцинациях человек видит и слышит что-то, чего не слышат и не видят другие, хотя у галлюцинаций бывают и другие виды. Бред не всегда бывает очевидным для окружающих, но чаще всего оно так и есть, легко это заметить», — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что негативная симптоматика включает в себя аутизм, (не путать с болезнью, Прим.ред.), то есть, когда человеку хорошо с самим собой. Именно из-за данного симптома заболевание тяжело диагностировать. Также, по словам доктора, у больного шизофренией отсутствует энергия, он часто не может смотреть в глаза. Такие люди социально оторваны. Кроме того, у них отсутствует логика, больные не видят связи одного с другим.

Врач добавил, что такие симптомы как усталость и апатия могут быть и при депрессии, поэтому окончательный диагноз может поставить только специалист.

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