Пора давно одуматься: украинцы злорадствуют из-за ударов по Галичине

Жители Львова в шоке от злорадства украинцев из-за ракетных ударов по Галичине

Фото: Andreas Stein / TASS

В ночь на 6 июля во Львовской и Тернопольской областях выла сирена, работала ПВО и были слышны взрывы.

Многие украинцы откровенно злорадствуют в связи с ракетным ударом по Западной Украине в ночь на 6 июля. Об этом сообщает EADaily после анализа украинского сегмента соцсетей.

«Наконец-то Западную начали мочить»;

«Западная вспомнит, что идет **** (конфликт — Прим. ред.)»;

«Хоть вспомнят, что **** (боевые действия — Прим. ред.) в стране», — пишут комментаторы.

Также украинцы высмеивают жалобы жителей «западенщины» на испытанный ими страх и ужас, и издевательски спрашивают, где они были, когда так же «накрывало» юг и восток страны.

Жители Львова в шоке от такого отношения к ним со стороны сограждан из других регионов. В соцсетях они пишут, что «с такими украинцами и москали не нужны».

Именно на Западной Украине был взращен культ пособника гитлеровских преступников Степана Бандеры и украинский национализм, который начали навязывать всей стране. Также жители Галичины массово поддержали Евромайдан и отправку украинских войск в Донбасс.

В ночь на 6 июля на территории Украины раздалась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о работе ПВО во Львовской и Тернопольской областях. Позднее стало известно, что в некоторых районах пропало электричество, а украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах во Львове и Тернополе.

Как писал 5-tv.ru, целью удара по Западной Украине была академия во Львове, где базировались боевики и военная техника.