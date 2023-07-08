Работники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ

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Жертв чудом удалось избежать, но есть пострадавшие.

Работники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под обстрел со стороны украинских террористов. Об этом заявил глава управляющего органа Виталий Ганчев.

Он отметил, что в результате атаки часть осколков попала в служебное авто. Кроме того, стало известно о двух пострадавших. У людей обнаружили царапины и ссадины. Жертв чудом удалось избежать.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский глава Владимир Зеленский совершил поездку на остров Змеиный. Опубликованные в Telegram кадры он выдает за настоящие.