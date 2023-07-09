Умер бывший муж Оксаны Пушкиной журналист и актер Владислав Коновалов

Фото: Кадр из к/ф «Пацаны», реж. Динара Асанова, 1983 г.

Телеведущая назвала покойного экс-супруга выдающимся журналистом и своей первой настоящей любовью.

Умер журналист и актер Владислав Коновалов, экс-супруг телеведущей и депутата Госдумы Оксаны Пушкиной. О трагическую новости сообщает «Российская Газета» со ссылкой на соцсети знаменитости.

«Девять дней назад ушел из жизни выдающийся журналист, обладатель отечественных и международных профессиональных наград. Мой учитель, мой коллега и моя первая настоящая любовь Владислав Коновалов. Мы прожили вместе 27 лет, потом наши пути разошлись», — написала Пушкина в личном блоге.

Телеведущая, которая на 20 лет моложе бывшего мужа, поблагодарила его за «уникальные уроки жизни и потрясающего сына».

Оксана Пушкина сообщила о смерти первого мужа — Владислава Коновалова. Instagram* / opushkina; Кадр из к/ф «Пацаны», реж. Динара Асанова, 1983 г.

Пушкина познакомилась с Коноваловым, будучи еще студенткой. Позднее стала работать журналистом под его началом и приняла его предложение о замужестве. У пары родился сын Артем, однако это не спасло брак. Причиной развода стали многочисленные измены супруга.

Владислав Коновалов родился в 1943 году. Работал телеведущим на Ленинградском телевидении. Снялся в фильме «Пацаны» и фильме-спектакле «Дети раздора» режиссера киностудии «Ленфильм» Динары Асановой. Над последним работал и как сценарист. Также участвовал в монтажном фильме «Очень вас всех люблю…» о творчестве и жизни умершей в 42 года Асановой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти создателя первого реалити-шоу в России Григория Любомирова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.