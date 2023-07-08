Байден намекнул Си Цзиньпину на зависимость КНР от Запада: «Это не угроза. Будьте осторожны»

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Президента США нервирует дружба между Пекином и Москвой. Что будет дальше?

Американский президент Джо Байден обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с серьезным заявлением. Пожилой демократ заявил, что Китай полностью зависит от западных компаний, намекая, что с Западом нужно дружить, а не враждавать, передает телеканал CNN.

Байден отметил, что выше указанный монолог состоялся вскоре после визита господина Си в Москве и его общения с президентом России Владимиром Путиным.

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение. С тех пор как Россия вошла на Украину, 600 американских корпораций вышли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. Будьте осторожны», — подчеркнул пожилой президент США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как США ответят на строительство базы КНР на Кубе и чем это обернется. Нарастающее напряжение между Вашингтоном и Пекином отразится на всей мировой экономике.