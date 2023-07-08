Еле стояла на ногах: Людмила Хитяева с трудом выдержала похороны единственного сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

После потери наследника актриса сидит на уколах — настолько тяжело ей справиться с болью утраты.

На Преображенском кладбище в Москве прошли похороны единственного сна Людмилы Хитяевой — Павла Белокринкина. На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, актрисе помогают удержаться на ногах после отпевания в церкви.

Звезда «Тихого Дона»вышла на улицу в сопровождении двух мужчин. Они поддерживали убитую горем мать под руки и помогали ей передвигаться. Всего на похоронах, предварительно, было около 30 человек.

Павел Белокринкин скоропостижно скончался 5 июля. В последние годы у него начались серьезные проблемы со здоровьем — в легких начала скапливаться жидкость. К сожалению, врачи не смогли ему помочь.

После смерти единственного сына Хитяева «сидит на уколах». По ее словам, теперь только так она может жить, как нормальный человек, и не поддаваться эмоциям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего могла начать скапливаться жидкость в легких сына Людмилы Хитяевой.