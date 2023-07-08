Первый этап ралли-марафона «Шелковый путь» завершился в Уфе

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Многие участники состязания столкнулись с трудностями во время гонок. Что было самым сложным?

Первый этап ралли-марафона «Шелковый путь» завершился сегодня в Уфе. С участниками спортивного мероприятия поговорил корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Непростая дорога

Сквозь облако пыли не пробивается даже солнце, но пробираются пилоты «Шелкового пути». Из Казани в Уфу гонщики мчались на огромной скорости, а местами едва ли не плыли.

Создатели марафона, похоже, в дебютном этапе решили показать пилотам все, что их ждет в легендарном ралли.

Скоростные отрезки пути и овраги. Первая часть маршрута «Шелкового пути» идеально подходят для того, чтобы прочувствовать трассу и вкатиться в гонку.

Всего полторы сотни километров бездорожья, но сколько драм здесь произошло. Как раненый зверь мечется багги, потом замирает на месте. Оторвалось колесо. Спортсмены здесь именно ради этого драйва.

«Впечатления просто обалденные. Кто рисовал эту трассу, надо памятник поставить. Раллийная, скоростная, трамплины, красиво — просто обалдеть. В качестве открывающего скоростного участка здорово», — поделился впечатлениями участник ралли-рейда «Шелковый путь» Михаил Шкляев.

Путь ралли никогда не бывает шелковым, но это страшный сон любого спортсмена. К счастью, экипаж не пострадал. Другой пилот команды «Газ рейд- спорт» Алексей Хлебов чудом удержал машину. Отказали тормоза, но сработало мастерство.

«На 30-м километре полный отказ тормозов. До финиша мы добирались уже практически без тормозов, то есть эффективность была меньше 10%», — рассказал участник ралли-рейда «Шелковый путь» Алексей Хлебов.

Но даже самую сложную трассу покорять легче, когда вокруг такая поддержка.

Крыша дома как трибуна. Большая часть маршрута находится вдали от глаз болельщиков. И там, где к трассе можно подобраться, любители автоспорта смакуют каждый момент и выбирают лучшие ракурсы.

Гостеприимные болельщики Башкирии и Татарстана. Для них оваций мало. Стояли вдоль трассы и, как штурманы, руками указывали правильный путь.

«Много ограничений скорости, так как много населенных пунктов. Действительно, стоят папы, мамы, дедушки, бабушки. Аплодируют, машут. Это здорово, что так поддерживают», — заметил участник ралли-рейда «Шелковый путь» Эдуард Николаев.

В категории тяжеловесов грузовик Эдуарда Николаева финишировал третьим, лидеры гонки — белорусские экипажи Алексея Вишневского и Сергея Вязовича, но впереди еще весь марафон, где каждый поворот может стать решающим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие жесткие испытания пришлось пройти пилотам КАМАЗов, чтобы достичь победы на «Шелковом пути» в прошлом году.