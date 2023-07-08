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Власти предупреждают местных жителей и туристов о высокой опасности для жизни и здоровья.

Отдыхающим в Анапе запретили купаться из-за надвигающегося шторма. Прямо сейчас по пляжам ходят спасатели с мегафонами и убедительно просят туристов и местных жителей прислушаться к рекомендациям.

«В связи со штормом и сильным донным течением 8.07.2023 заходить в воду очень опасно! Уважаемые жители и гости курорта, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!» — гласит также пост в Telegram-канале мэрии Анапы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что масштабное наводнение захлестнуло Испанию. Из-за проливных дождей под воду уходит целая провинция. Движение в городах парализовано, а десятки человек оказались в водной ловушке и дожидались помощи на крышах автомобилей. Водой оказались уничтожены знаменитые виноградники.