Решение о запрете смены пола в РФ примут в Госдуме в ближайшее время

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Инициатива обсуждается законодателями долгое время.

Решение о запрете смены пола в России примут в самое ближайшее время. Об этом сообщили в Госдуме, где и будет рассматриваться инициатива.

Там напомнили, что три года назад граждане проголосовали за обновленную Конституцию, которая и защищает «институт брака как союз мужчины и женщины». Кроме того, год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

«В течение июля примем решение о запрете смены пола», — подчеркивается в сообщении.

Заявление сделали в День семьи, любви и верности, поздравив россиян с большим праздником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Путина с Эрдоганом может сорваться. Турецкий лидер планировал обсудить с российским президентом вопрос продления зерновой сделки.