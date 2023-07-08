Встречи не будет? В Кремле отреагировали на новость о переговорах Путина с Эрдоганом
Песков: определенности по встрече Путина и Эрдогана пока нет
Фото: © РИА Новости / Сергей Савостьянов
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прояснил ситуацию. Турецкий лидер надеялся обсудить зерновую сделку.
Когда именно и в каком формате состоится встреча президента Турции с российским лидером Владимиром Путиным — пока не известно. Точных дат никто не назначал. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Известно, что турецкий лидер намеревался обсудить с Путиным детали продолжения зерновой сделки. Эрдоган надеялся встретиться с президентом РФ в самое ближайшее время. По официальным данным, срок действия договоренностей заканчивается 17 июля.
В заключение Дмитрий Песков уточнил, что контакт президентов не исключен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не увидели возможностей для продления зерновой сделки. А все потому, что иностранные партнеры не выполнили своих обязательств, хотя им давалось достаточное время.