Зубами пытался грызть овощи: ребенок с ДЦП умер от голода, когда украинец застрелил его родителей

Ребенок с ДЦП умер от голода, когда украинец застрелил его родителей

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Супружескую пару расстреляли в марте 2022-го. Что случилось с их сыном?

В Мариуполе скончался ребенок, родителей которого убил украинский пограничник. В марте 2022 года вместе с боевиками «Азов»* он расстрелял мирных граждан, которые ехали на мотороллере без оружия.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на показания самого пограничника, в тот момент рядом началась стрельба, и напуганные мужчина и женщина стали уезжать. За это украинец открыл по ним огонь.

РИА Новости удалось узнать, что ребенок убитой супружеской пары умер от голода, так как долгое время провел один. Мальчик болел ДЦП (детский церебральный паралич — Прим. ред.). Его бездыханное тело обнаружила бабушка, которая смогла попасть в Мариуполь только в конце апреля 2022-го.

«Поскольку у меня имелись ключи от их квартиры, в этот же день я туда поехала и обнаружила труп внука. Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов», — рассказала она.

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный азовец* сознался в расстреле машины с детьми.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.