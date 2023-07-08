Дельные советы: как выбирать арбузы и дыни

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Нужно обращать внимание не только на то, как выглядят плод, но и на другие моменты. Какие?

Лето — пора ягод и фруктов. Одно из самых любимых лакомств — арбуз и дыня. Но как определить, что они спелые и вкусные? Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Хороший, зрелый арбуз — крупный, имеет целостный покров. Цвет корки — яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым», — сказали в Роспотребнадзоре в беседе с РИА Новости.

В ведомстве отметили, что усик и плодоножка арбуза должен быть сухими, корка же не должна протыкаться ногтем. Еще один важный момент — при ударе ладонью по плоду арбуз должен вибрировать.

При выборе дыни нужно обращать внимание на обратную сторону от хвостика. Эта область должна быть чуть мягкой. Сам плод должен пахнуть.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара. Поэтому употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта или поджелудочной железы следует в небольших количествах — не более 100 граммов за один прием пищи.

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