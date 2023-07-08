Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Звезда «Папиных дочек» таким образом ответила на слухи о разводе.

Актриса Елизавета Арзамасова, которая младше своего мужа Ильи Авербуха на 21 год, ответила на слухи о разводе. Они поползли после откровений фигуриста о первом браке. Но звезда «Папиных дочек» быстро осадила публику.

Так, в своих откровениях Авербух вспомнил, что трещина в браке с коллегой Ириной Лобачевой возникла на фоне разного рода деятельности, отсутствии интересов. Но с Арзамасовой вышло точно также — она актриса, разъезжает по гастролям, он — фигурист и постановщик ледовых шоу.

«Ну, а как у нас дела? Да вот так», — кратко ответила Арзамасова, опубликовав совместный с мужем снимок.

Арзамасова и Авербух на зло сплетникам счастливы в браке. Instagram* / liza_arzamasova

На фото пара нежно обнимается и целуется, тем самым, буквально крича публике — мы не развелись, перестаньте распускать сплетни.

К слову, Звезда сериала «Папины дочки» вышла замуж за фигуриста в декабре 2020 года. В 2021-м появился на свет их общий сын Лев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая необычная традиция есть в семье Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

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