На Украину поступили шведские боевые машины пехоты CV90

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Известно, что власти Швеции безвозмездно передали Киеву 50 таких БМП.

Шведские боевые машины пехоты (БМП) CV90 доставлены на Украину. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Алексей Резников в своем Twitter.

По его словам, власти Швеции безвозмездно передали Киеву 50 таких БМП. Все машины уже используются украинскими боевиками.

Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут — 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 БМП Bradley, 32 бронетранспортера Stryker, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger и Stinger и другое оружие.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский назвал причину провального контрнаступления ВСУ.