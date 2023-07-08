Равшана Куркова впервые вышла в свет после рождения дочери

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Актриса спустя три месяца после родов почти вернула себе былые формы, но впереди все же еще предстоит некоторая работа над телом.

Актриса Равшана Куркова впервые после рождения второго ребенка показалась на публике. Дочку она родила в марте, призналась в этом в последний весенний день. На днях знаменитость похвасталась стройной фигурой. Фото опубликовало издание KP.RU.

Актриса появилась на премьере второго сезона сериала «Пищеблок», где она сыграла главную роль. Для мероприятия она облачилась в голубое длинное платье, которое удачно подчеркнуло достоинства и скрыло возможные недостатки фигуры после родов. Но красоты своей, жизнерадостности и притягательности актриса явно не растеряла.

Первую и вторую беременность актриса скрывала. Рождение сына Гаспара она держала в тайне целый год, дочери — лишь несколько месяцев. Однако до сих пор неизвестно, как малышку назвали. Отцом первого наследника стал бизнесмен Сергей Амарян. Кто является папой для девочки — неизвестно. Равшана Куркова старается не афишировать лишний раз свою личную жизнь.

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