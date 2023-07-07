Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов

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В него войдут кассетные боеприпасы, боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны. Что еще получит Киев?

США передаст Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Как сообщил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, в него войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники.

Также Киев получит 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевые машин пехоты (БМП) Bradley, 32 бронетранспортера Stryker, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger и Stinger, 155-миллиметровую гаубицу в количестве 31 единица и другие боеприпасы.

До этого стало известно, что Германия передаст Украине новую партию немецких танков Leopard. В пакет помощи войдут десятки единиц военной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ООН выступили против применения кассетных боеприпасов. Несмотря на это, США решили их передать Киеву.