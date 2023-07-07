Белый дом исключил вступление Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе

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Киев подал заявку на вступление в альянс еще в прошлом году, но официального ответа так и не получил. Почему?

Украина не станет членов НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан

«Украина не вступит в НАТО по итогам этого саммита», — сказал он на брифинге в Белом доме.

Такое же мнение выразил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В интервью телеканалу CNN он заявил, что Украина не выполнила все условия для вступления в альянс.

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», — отметил он.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет на июльский саммит НАТО, если альянс не направит Киеву приглашение начать процесс вступления в военно-политический блок. Будет ли там на самом деле?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в НАТО не могут договориться о принятии Украины в альянс.