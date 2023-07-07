На Керченской переправе десантный корабль начал перевозку машин

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Один корабль сможет перевозить по 40 автомобилей.

Десантный корабль начал перевозить машины на Керченской переправе. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Вероника Котькова.

«В Керченский рыбный порт пришел большой десантный корабль, который переправил из порта Кавказ-Крым больше десяти единиц грузовой техники», — рассказывает журналист.

Это был пробный рейс для дальнейшей возможности работы корабля на линии между Краснодарским краем и Республикой Крым.

«Сейчас десантный корабль стоит в порту Керчи и ожидает своего часа», — добавила корреспондент.

В начале июля при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться многокилометровые пробки. Это связано с несколькими факторами — начало активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с Крымом, а также тщательный досмотр, который проводится после теракта 8 октября 2022 года.

4 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Тогда глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы. Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, в свою очередь, что в Минобороны страны готовы предоставить два десантных корабля, каждый из которых сможет перевозить по 40 автомобилей.

Сначала длина пробок составила пять километров, потом — девять, а после она продолжила расти и достигла 13 километров. По состоянию на 5 июля, движение на Крымском мосту нормализовалось в обе стороны. Однако транспортная нагрузка может вскоре вновь повыситься. Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами 16–17 июля.

Ранее 5-tv.ru публиковал истории тех, кто начал свой отдых в многочасовой пробке перед Крымским мостом.