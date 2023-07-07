В московской квартире нашли сидящий на кухне скелет человека

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

По некоторым данным, смерть жильца наступила около года назад.

На севере Москвы жители многоэтажного жилого дома обнаружили в одной из квартир скелет, сидящий за столом. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на улице Астрадамская.

Жители дома пожаловались в правоохранительные органы на трупный запах, исходящий из соседней квартиры. Прибывшие на место полицейские после вскрытия обнаружили скелетированный труп хозяина квартиры. Он находился на кухне в сидячем положении на стуле. По некоторым данным, он был 1945 года рождения.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила около года назад. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новой Москве нашли висевшую на дереве мумию.