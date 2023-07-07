Сексолог рассказала, как правильно заниматься любовью в жару

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Один из витаминов положительно влияет на половое влечение во время жары.

Занятие сексом в жару — то еще испытание на выносливость и для пар, и для их сердечно-сосудистых систем. О положительных и отрицательных сторонах любовных утех при высокой температуре порталу 7Дней.ru рассказала сексолог Ульяна Громова.

По ее словам, при воздействии солнечных лучей у человека повышается выработка витамина D. Этот элемент положительно влияет на мужское и женское здоровье, а также улучшает качество полового акта.

Влияние солнца на секс

«Как говорит сексолог, доктор Марта Тара Ли, уровень тестостерона в крови мужчин повышается соответственно дозам витамина D. Сегодня изучается влияние биологически активных веществ, входящих в состав витамина D, на сперматогенез», — рассказала эксперт.

Также, согласно проведенным исследованиям, можно заявить, что витамин D связан с тремя показателями мужского организма — качество спермы, уровень тестостерона, эректильная функция.

Берегите сердце

Однако занятие любовью в жаркое время суток может плохо сказаться на здоровье человека. Большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему может стать главной проблемой в этом деле.

Если у человека появляется одышка, боль в груди, головокружение, общая слабость организма, то надо незамедлительно прекратить любую физическую активность.

Кроме того, сексолог отмечает, что для безопасного секса в жару стоит соблюдать водно-солевой баланс. Избегать употребления крепких алкогольных и сладких напитков.

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