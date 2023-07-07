Стало известно, где пройдет «Евровидение» в 2024 году

«Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском городе Мальмё

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Juergen Biniasch

Выбранный город уже ранее принимал музыкальный конкурс. Причем, дважды.

Шведский город Мальмё был выбран для проведения музыкального конкурса «Евровидение-2024». Он примет полуфиналы 7 и 9 мая, а также финал — 11 мая. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Отмечается, что при выборе города учитывались технические возможности, возможность размещения тысяч делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов, а также инфраструктура и другие критерии.

Примечательно, что Мальмё ранее уже принимал «Евровидение» — в 1992 и 2013 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как музыкант Александр Иванов, более известный публике как IVAN, подал заявку на «Евровидение» в последний момент.